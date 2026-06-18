В Югре к кардиологам из-за жары обратились почти 600 человек

В жару надо пить больше воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первые две недели лета в Кардиоцентр Сургута обратилось почти 600 человек.

В среднем в день к врачам за помощью обращаются около полусотни человек. По данным пресс-службы Окружного Кардиоцентра, с начала наступления жары в регионе консультации и серьезное медицинское вмешательство потребовалось уже более чем пятистам пациентам. Чаще всего помощь нужна югорчанам старше 65 лет. Они поступают с головокружениями, полуобморочными состояниями, повышенной температурой тела, тошнотой и рвотой.

Когда на улице +25 °C и выше, многие стремятся спрятаться под кондиционером. И это правильно, говорят кардиологи: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно находиться в прохладных, хорошо проветриваемых помещениях. В жаркие дни необходимо регулярно принимать назначенные препараты, важно соблюдать питьевой режим, избегать перегрева и внимательно относиться к своему самочувствию.Если появились выраженная слабость, головокружение, боли в груди, перебои в работе сердца или одышка — не откладывайте обращение за медицинской помощью.

Как правильно охладиться без вреда для сердца с помощью кондиционера:

- Температура в помещении должна быть не ниже 23-25 °C.

- Избегайте резкого перехода из жары в холод. Вернувшись с улицы, дайте организму несколько минут адаптироваться в холле перед тем, как зайти в сильно охлаждённую комнату.

- Не направляйте поток ледяного воздуха на себя. Постоянное переохлаждение может вызвать спазм сосудов и ухудшение самочувствия.

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