У жителя Югры нашли в морозилке 5 сибирских осетров на 2,5 млн рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полицейские во время рейдов обнаружили у жителя Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в морозильной камере пять краснокнижных сибирских осетров. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в июне текущего года при проведении оперативно розыскных мероприятий полицейские обнаружили пять особей рыбы вида «сибирский осётр» в хозпостройке во дворе по месту жительства подозреваемого. Югорчанин рассказал, что купил рыбу на территории района у неизвестного. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 2 миллиона 406 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу». Мужчине грозит срок до четырёх лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по той же статье. Полиция устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления.

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