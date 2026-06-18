В поселке Нижневартовского района школьник на мотоцикле врезался в «Газель»

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 17 июня. Подросток получил травмы.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:05 14-летний водитель мотоцикла при обгоне влетел в движущийся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем «Газель», которым управлял 36-летний водитель. Юный бесправник получил травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе один подросток. Задержано 12 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 44 водителя.

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