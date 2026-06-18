Неисправный телевизор стал причиной пожара в многоэтажке Сургута

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в квартире пятиэтажном многоквартирном доме на улице Ленинградской в Сургуте произошел днем, 17 июня. На место немедленно примчались пожарные.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, пожар был в квартире на четвертом этаже. Черный дым валил из балконного проема наблюдается. В 13:45 пожар был локализован, а в 13:46 - полностью ликвидирован. В квартире повреждены телевизор и мебель на площади 8 квадратных метров, кроме того она закопчена на всей площади в 70 квадратов. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе трое детей.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Предварительной причиной пожара явился неисправный телевизор.

За 5 месяцев 2026 года в Югре зафиксирован рост числа пожаров на 18% в сравнении с тем же периодом прошлого года. На 20% выросло количество погибших людей, в том числе детей.

В регионе произошло 906 пожаров, в которых 34 человека погибло, в том числе 5 детей. 24 человека получили травмы.

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