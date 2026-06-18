Следователи Сургута возбудили уголовное дело из-за утонувших в водоеме сестренок

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Трагедия произошла 17 июня в садовом товариществе «Берендей» под Сургутом. В пожарном водоеме утонули две девочки. Как оказалось, дети были сестренками и отдыхали у воды с родителями.

- В безымянном водоеме, расположенном вблизи садоводческого товарищества «Берендей 38», во время купания в присутствии взрослых пропали двое несовершеннолетних детей. К месту происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы города. Спасателями из воды были извлечены тела двух детей без признаков жизни – девочек 11 и 8 лет. Всего к проведению поисково-спасательных работ привлекались 13 человек и 6 единиц техники, – рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

Спасатели рассказали, что родители пошли купаться в водоем вместе с детьми, но вышли из воды раньше. Внезапно обе девочки пропали. Начались поиски детей, во время которых выяснилось, что дно у водоема неровное с резкими перепадами на глубину. Именно в таком месте и были обнаружены тела сестренок.

По данному факту следственным отделом по городу Сургуту СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Следователь работает на месте происшествия. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, – добавили в ведомстве.

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