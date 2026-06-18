В Нижневартовске студент стырил припаркованный к березе велик

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть отдела полиции Нижневартовска поступило заявление от 39-летнего вартовчанина о краже велосипеда. Мужчина рассказал, что ночью кто-то увел оставленный им у подъезда многоэтажки велосипед. Оперативники быстро вычислили воришку благодаря видеокамерам у подъезда. Им оказался 21-летний первокурсник.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, студент увидел, что велосипед был просто оставлен у березы, не пристегнут на замки. Молодой человек взял велосипед, покатался на нем, а после бросил на улице. В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

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