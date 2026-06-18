В Ханты-Мансийске гроза и дождь: погода в Югре 18 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В четверг, 18 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте до полудня солнечно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-10 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме до обеда ясно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3-11 метров в секунду. Утром на термометре +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Нягани переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном солнечно и без осадков. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +19 градусов.

В Лангепасе солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Лянторе переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-10 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, слабый дождь. Ветер южный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, утром туман, дожди. Ветер южный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Советском переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, южный 1-6 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.