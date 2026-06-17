В Югре энергетики выполнили ремонт ЛЭП, которая питает Ханты-Мансийск

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Капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в рамках производственной программы энергетиков завершен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Линия питает электроэнергией 19,5 тысячи жителей города Ханты-Мансийска и одноименного муниципального района.

На участке ЛЭП протяженностью два километра специалисты «Россети Тюмень» заменили 480 полимерных изоляторов на стеклянные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства отличается высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью, а также устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Так как линия электропередачи проходит по пойменной местности реки Оби и пересекает небольшие протоки шириной до десяти метров, доставка персонала и необходимых материалов по бездорожью проводилась на вездеходе-амфибии. На проведение технических мероприятий «Россети Тюмень» направили почти 2,4 млн рублей.

Капитальный ремонт повысил надежность электроснабжения трех населенных пунктов и ряда социально значимых объектов, среди которых 11 школ, шесть учреждений здравоохранения и 18 котельных.