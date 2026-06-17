Жителям Югры предлагают бесплатно получить землю в Арктике

Фото: правительство Югры

В Берёзовском и Белоярском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые являются арктической зоной, распределяют 3 614 га земли по программе «Арктический гектар».

Как рассказали в правительстве Югры, жители региона могут бесплатно оформить участок, который можно использовать для туризма, строительства жилья, промышленного производства или добычи полезных ископаемых. Подать заявку и найти свой участок можно через федеральную информационную систему «На Дальний Восток».

С сентября 2025 года уже 89 жителей Югры вступили в программу по получению бесплатной земли. 34 человека желают получить участки в Берёзовском районе, еще 55 - в Белоярском районе. Как рассказали в правительстве, данная программа помогает привлекать людей в Арктику, развивать северные территории, создавать там новые предприятия и рабочие места.

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