В Югре на протоке Юганская Обь едва не утонули два человека

Фото: МЧС по ХМАО-Югре

В районе базы «Зеленый берег» на протоке Юганская Обь под Нефтеюганском 16 июня едва не утонули двое мужчин.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, спасатели извлекли из воды тонущего мужчина 1993 года рождения. До прибытия спасательных служб очевидцы оказали помощь утопающему 1982 года рождения. Оба спасенных были осмотрены бригадой скорой помощи и в медицинской помощи не нуждались.

С начала 2026 года на водных объектах Югры зарегистрировано 22 происшествия, что соответствует уровню прошлого года. При этом число погибших снизилось: в текущем году – 12 человек, за аналогичный период прошлого года – 18. С начала года на водоёмах погибли 2 ребёнка. Всего зарегистрировано 6 происшествий с участием детей: 2 ребёнка погибли, 4 спасены.

Также в округе зафиксировано 4 происшествия с маломерными судами, в результате которых 3 человека погибли, 9 спасены. За аналогичный период прошлого года произошло 5 происшествий, погибли 5 человек, спасены 4 человека.

На сегодняшний день на территории Югры официально зарегистрированы 8 пляжей. Официальный купальный сезон открыт на двух из них:озеро Сырковый Сор в сельском поселении Салым Нефтеюганского района и озеро Нешинелор в городе Белоярский.

МЧС Югры напоминает:

- купайся только в специально оборудованных и разрешённых для этого местах;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не заплывай за буйки и предупреждающие знаки;

- не ныряй в незнакомых местах – на дне могут находиться коряги, камни и другие опасные предметы;

- не оставляй детей у воды без присмотра ни на минуту, даже если ребёнок умеет плавать;

- при использовании лодок и других маломерных судов обязательно надевай спасательные жилеты;

- не перегружай плавательные средства и соблюдай правила эксплуатации судов;

- следи за погодными условиями и не выходи на воду при сильном ветре, грозе или ухудшении видимости.

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