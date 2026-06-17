Житель Советского Андрей Кузнецов погиб в зоне СВО

Фото: ЧП Югорск

Житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Андрей Алексеевич Кузнецов. Прощание с ним состоится в четверг, 18 июня в городском поселке Советский.

- 19.02.2025 при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель г. Советский Кузнецов Андрей Алексеевич 16.08.1973 г.р., – сообщают близкие бойца в тг-канале «ЧП Югорск».

Прощание запланировано с 12 до 13 часов в храме Вознесения Господня в городе Советский ул.Гастелло 22 (возле памятника Наказ матери), захоронение запланировано на местном кладбище.

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