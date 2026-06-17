Мэрия Когалыма запретила купаться горожанам в трех реках, озерах и прудах

Фото: администрация Когалыма

Администрация города Когалыма, ссылаясь на поставление трехлетней давности, запретила горожанам и гостям купаться в местных водоемах.

Согласно документу, запрещено купаться в необорудованных водоёмах, к которым относятся: реки Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, Ортъягун, природные озёра, а также пруды, которые образовались в результате выемки грунта.

Решение принято в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и предупреждения несчастных случаев. В таких местах, как правило, не проводится обследование дна, нет спасательного поста и средств спасения. Это создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью.

Напомним, вечером 12 июня в Когалыме в СОНТ «Садовод 2» в неположенном для купания водоеме утонул юноша, родившийся в 2008 году.

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