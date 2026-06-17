В Сургутском районе назвали победителей образовательной программы «Бизнес-лаборатория: СВОё дело 2.0»

Фото: Администрация Сургутского района

В поселке Белый Яр Сургутского района на площадке Коворкинг-центра Фонда «Инвестиционное агентство» состоялась защита проектов и церемония награждения победителей образовательной программы «Бизнес-лаборатория: СВОё дело 2.0».

- Удача сопутствует смелым. Можно до бесконечности сомневаться, взвешивать и считать, но пока первый шаг не сделаешь, не поймёшь, получится или нет. Вы молодцы, что перешли от мыслей к главному этапу - составлению бизнес-плана. Участие в программе дало вам необходимый багаж знаний, - обратился к выпускникам с напутственным словом глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам Андрея Трубецкого, в этом году организаторы расширили перечень участников. Вместе с ветеранами боевых действий и членами семей участников СВО обучались срочники, которые служили в приграничных территориях. Девять человек сели за парты и изучали основы бизнес-планирования, маркетинга, налогового законодательства и управления персоналом. С участниками программы работали опытные бизнес-наставники, представители филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также представители налоговой службы, Центра развития промышленности и финансовой поддержки Фонда развития Югры и других профильных структур.

Первое место занял семейный проект матери и сына из сельского поселения Солнечный Дмитрия и Алёны Саламыковых - «Кондитерский цех «Сладкое искусство».

Второе место взял житель городского поселка Барсово Александр Ретунский с проектом «Семейная кофейня «Родное Место». Он отметил, что сегодня в его поселке нет ни одного места, куда можно прийти с детьми и отдохнуть в спокойной обстановке. Мужчина считает, что его проект будет иметь успех.

Третье место у жителя Белого Яра Артура Тазаева с проектом «Школа высшего спортивного мастерства». Он планирует открыть спортшколу, где одновременно можно будет заниматься смешанными единоборствами и физподготовкой.

Главным призом для победителей станет поездка в Москву для участия в VII Российско-Китайском форуме предпринимателей, который пройдет с 10 по 12 сентября 2026 года.

— Мы видим, что ребята подготовились, они понимают, что хотят реализовать, а главное — каким образом. Все проекты одинаково сильные и имеют высокий потенциал маржинальности, поскольку занимают ниши, которые сегодня на рынке района не заполнены, — подчеркнула первый заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.

Первый поток проекта, запущенный в 2025 году, уже принес свои плоды: два выпускника, один из которых Рифат Зайнетдинов, объединились и открыли этно-кафе «СВОи» в Белом Яре. Предприниматель поделился успехами с участниками второго потока. Организаторы надеются, что новые проекты также найдут свое воплощение и внесут вклад в экономическое развитие Сургутского района.