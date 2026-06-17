В Нижневартовске прощаются с погибшим на СВО Дмитрием Рыжаковым

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Владимирович Рыжаков погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоится сегодня, 17 июня.

- Рыжаков Дмитрий Владимирович 1976–2026. С прискорбием сообщаем, что в мае 2026 года при выполнении боевого задания в зоне СВО погиб наш отец, сын и брат - Рыжаков Дмитрий Владимирович. Он родился в 1976 году. Учился в 8-й школе города Нижневартовска. Участник Второй Чеченской войны. Дмитрий был сильным, честным и справедливым человеком. Когда Родина позвала, он не колебался — пошёл защищать близких и будущее своего ребёнка. На передовой он проявил себя как надёжный товарищ и отважный воин. Он погиб как герой, до конца оставшись верным присяге и своему долгу. Мы навсегда сохраним память о нём в наших сердцах. Светлая память и вечная слава нашему защитнику, – сообщают родные в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Прощание с Дмитрием состоится в 12:00 в ритуальном зале «Белый ангел».

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