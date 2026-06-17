В Югре в ДТП пострадал мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист, произошло в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 17:30 на улице Киевская 42-летний мотоциклист на Honda при торможении не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

- Госавтоинспекция Югры в очередной раз призывает водителей мототранспорта к внимательности на дороге и соблюдению скоростного режима! Также напоминаем, что управление мототехникой требует наличия специального удостоверения и обязательной экипировки для обеспечения безопасности, – сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

В минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Задержано 9 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 32 водителя.

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