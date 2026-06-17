В Югорске, Советском и Урае ливни с грозами, в других городах - летняя жара: погода в Югре 17 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В среду, 17 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-11 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Нижневартовске солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске солнечно, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме ясно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-11 метров в секунду. Утром на термометре +18 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Нягани переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-10 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Радужном солнечно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +25 градусов, вечером +15 градусов.

В Лангепасе солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Лянторе солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-11 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Пыть-Яхе солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, сильные дожди с грозами, к ночи туман. Ветер юго-восточный, южный 3-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-11 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском переменная облачность, сильные дожди с грозами, к ночи туман. Ветер юго-восточный, южный 3-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.