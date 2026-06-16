В Нягани дачница через суд заставила соседку снять видеокамеры

Фото: пресс-служба УФССП России по ХМАО-Югре

Жительница СНТ под Няганью обратилась в суд с иском к своей соседке. Женщину до ужаса раздражали установленные возле ее участка камеры видеонаблюдения. Югорчанка считает, что соседка нарушает ее права на личную жизнь. Суд иск удовлетворил. Вскоре в отделении судебных приставов в Нягани было возбуждено исполнительное производство.

Соседке судебные приставы донесли, что она обязана демонтировать камеры видеонаблюдения, установленные на даче в садовом массиве, в течение пяти дней. Однако соседка требования суда проигнорировала. В ответ судебный пристав взыскал с упрямицы исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. После того как должница раскошелилась, она сама демонтировала все камеры видеонаблюдения.

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