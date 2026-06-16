Плюс 6 мест для пассажиров: в труднодоступном поселке Югры обновили вертолётную площадку

Фото: Центр социальных медиа Югры

Жители Берёзовского района теперь летят с большим комфортом. В сельском поселении Саранпауль Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры завершена модернизация вертолётной площадки.

Отныне на площадке появились топливные ёмкости для дозаправки. Это позволило добавить в вертолете еще 6 мест для пассажиров. Ранее вертолёты летели в Саранпауль с дополнительными баками, которые занимали места в салоне. Помимо баков, вертолетная площадка пополнилась новым модульным зданием, в котором есть кондиционер и пандусы для маломобильных граждан. Сейчас подрядчик благоустраивает прилегающую территорию.

В Стройкомплексе Югры отметили, что летом рейсы по маршруту Саранпауль - Сергино будут выполняться четыре раза в неделю.

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