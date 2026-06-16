XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» пройдет в Санкт-Петербурге

XXII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июня 2026 года. Впервые в новейшей истории Северной столицы площадку для соревнований оборудуют на городских улицах. Торжественное открытие пройдет в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история», а конкурсные заезды состоятся на проспекте Юрия Гагарина.

Организатором выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) по заказу ФБУ «Росавтотранс», при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель конкурса – совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популярности профессии водителя городского электротранспорта, укрепление культуры безопасного вождения и обслуживания пассажиров.

Санкт-Петербург не случайно выбран площадкой проведения Всероссийского конкурса. 21 октября 2026 года исполнится 90 лет городскому троллейбусному движению. Сегодня в Северной столице функционирует самая масштабная в России и Европе сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые способны перемещаться без подключения к контактной сети. Такой транспорт эксплуатируется на 18 маршрутах. Исторические символы города Санкт-Петербурга: разводной мост и монумент Медного всадника – будут изображены на логотипе конкурса в этом году.

Водители будут соревноваться в личном первенстве, демонстрируя профессиональное мастерство и знание правил эксплуатации троллейбусов. Впервые в программу Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» включено задание по культуре обслуживания маломобильных групп населения, позволяющее проверить навыки взаимодействия с пассажирами этой категории. Участникам также предстоит продемонстрировать мастерство управления троллейбусом, знание Правил дорожного движения, теоретическую подготовку, приемку троллейбуса перед выходом на линию.

Главной особенностью Конкурса станет наличие фан-зоны: все желающие посмотреть конкурсные заезды приглашаются к посещению исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» в дни проведения соревнований. Также для зрителей и участников будет организована выставка-экспозиция исторической троллейбусной техники и показ специальной техники.

Призовой фонд конкурса составит 500 000 рублей. К участию приглашены представители унитарных и коммерческих транспортных организаций из разных регионов России.

Для регистрации на конкурс необходимо заполнить заявку на сайте: https://bestdriver-rf.ru/