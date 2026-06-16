В Нефтеюганском районе Югры открыли первый пляж

В Югре можно купаться на 8 пляжах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на сегодня зарегистрированы для отдыха восемь пляжей. Открыт в настоящее время только один – в Нефтеюганском районе.

- В эксплуатацию введен пляж в Нефтеюганском районе, по остальным пляжам информация уточняется, – прокомментировали в МЧС по ХМАО-Югре.

Этим летом югорчанам разрешат купаться на двух пляжах в Нижневартовском районе, по одному пляжу в Лангепасе, в Нижневартовске, в Радужном, в Белоярском и Советском районах.

Отметим, что только за минувшую неделю на водных объектах Югры утонули три человека.

МЧС напоминает:

- выбирай безопасные места для купания;

- избегай алкоголя перед купанием;

- ни на минуту не оставляй детей без присмотра;

- не переохлаждайся.

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