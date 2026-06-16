В Югре с начала года подорожали яйца, проезд и туристические путевки

В Югре жизнь стала дороже на 3,1% Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тюменьстат выдал неутешительную статистику по росту цен. За пять месяцев 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре цены на все товары и услуги в среднем выросли на 3,1%.

Больше всего взлетели цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы, в сравнении с декабрем 2025 года, взвинтили сразу на четверть – 25,7%. Любителям отдохнуть за границей тоже придется раскошелиться. Туристические путевки подорожали сразу на 19%. Это связано с повышением стоимости билетов на самолеты и поезда, а также с курсом рубля.

Что касается продуктов, то больше всего выросли цены на куриные яйца -15,6% к декабрю прошлого года. Сахар поднялся на 11,1%. Также растут в цене крупы, фрукты, овощи, молочные продукты, шоколад и прочее. Еще одной «болью» югорчан стало подорожание топлива.

Последние недели бензин и солярка показывают сумасшедший рост. За пять месяцев топливо стало обходиться на 6,8% дороже, но по итогам июня этот показатель вырастет еще больше.

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