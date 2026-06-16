В Югре задержана банда мошенников из Ханты-Мансийска и Белгородской области

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вместе с коллегами из Ханты-Мансийска и Белгородской области задержали банду, специализировавшейся на мошенничестве с использованием банковских карт и доступа к банковским счетам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в августе 2025 года злоумышленники завладели банковской картой, открытой в одном из крупных российских банков, принадлежащей женщине. Позже доступ к ее карте был передан сообщнику для незаконных переводов денег. В январе 2026 года у мужчины эти же мошенники купили банковскую карту, заменили привязанный к ней номер телефона и получили доступ к банковскому счету владельца. Во время обыска по месту жительства трех участников преступной группы изъяты 35 банковских карт, 11 мобильных телефонов, 6 SIM-карт и 1 ноутбук.

Следователем возбуждены уголовные дела в отношении жителя Белгородской области и двух жителей Ханты-Мансийска 2007 и 2008 годов рождения. Один из задержанных арестован, его двое подельников под домашним арестом.

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