В Сургуте за наркотики к 9 годам тюрьмы приговорили москвичку

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд приговорил жительницу Московской области к 9 годам лишения свободы за сбыт наркотиков.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, москвичка признана виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Согласно материалам дела, в августе 2025 года москвичка в составе преступной группы получала партии наркотиков, фасовала их и сбывала через «тайники-закладки» до тех пор, пока не была задержана полицейскими. Оперативники изъяли более 290 граммов метадона.

Суд назначил виновной наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее телефон конфискован в доход государства.

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