Из ХМАО на родину насильно отправят 272 иностранца

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия по соблюдению миграционного законодательства в рамках операции «Нелегал-2026».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейские вместе с бойцами Росгвардии и народными дружинниками проверили стройки, торговые объекты, а также места компактного проживания иностранцев. Было пресечено 868 административных правонарушений и

выявлено 126 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России.

Кроме того, принято 272 решения о назначении наказания в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 255 мигрантов принудительно вышлют за государственную границу. Пока иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан при полиции Сургута.

Для еще 181 иностранца вынесены решении о запрете въезда на территорию Российской Федерации, в отношении 1 - о депортации. Аннулирован 331 разрешительный документ, дающий право на временное или постоянное проживание в России, а также на работу.

Было возбуждено 154 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции. Так, житель Нижневартовска с ноября 2024 года по май 2026 года фиктивно прописал в квартире 35 мигрантов.

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