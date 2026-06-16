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НовостиПроисшествия16 июня 2026 8:20

Трое жителей Нефтеюганска украли с базы трубы на 250 тысяч рублей

Трубы на 250 тысяч рублей украли с базы трое жителей Нефтеюганска
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нефтеюганска заявили о краже 16-ти металлических труб с территории одной из производственных баз города. Оперативники быстро задержали подозреваемых. Ими оказались трое работников предприятия. Все их преступление оказалась записано на камеру видеонаблюдения.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, троица сговорившись, вывезла шестнадцать труб для нефтяной промышленности общей стоимостью свыше 250 тысяч рублей. Часть похищенного злоумышленники успели сдать в пункт приема металлолома и выручили за них всего 11 тысяч рублей.

В отношении югорчан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в крупном размере». Похищенные трубы изъяты и возвращены владельцу.

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