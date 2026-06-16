Югорчанина осудили за серию краж из одного магазина

Фото: Суды Югры

Житель города Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пять раз залез в один и тот же торговый павильон, откуда забирал деньги из кассы. Настойчивого воришку задержали и осудили.

По данным «Судов Югры», советчанина обвинили в совершении пяти краж с незаконным проникновением в помещение. Согласно материалам уголовного дела, он в течение трёх месяцев пять раз проникал в один и тот же торговый павильон. Дважды мужчина пробирался внутрь, демонтировав панель поликарбоната потолочного перекрытия, а ещё трижды входил с помощью ранее украденного ключа от входной двери. Каждый раз он брал из кассы по 3 000 рублей.

Суд назначил наказание упорному воришке в виде 200 часов обязательных работ.

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