В Нижневартовске родители 5 погибших на СВО бойцов добились выплат только через суд

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Родители пяти погибших сыновей в зоне проведения специальной военной операции обратились в соцфонд за назначением им пенсий, как членам семьи погибших участников СВО. Однако все они получили отказ. Тогда родители обратились в прокуратуру Нижневартовска.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ведомство организовало проверку по обращению 5 родителей погибших участников специальной военной операции о нарушении социальных прав. Было установлено, что сыновья действительно погибли в зоне СВО при выполнении боевых задач. Прокуратура обратилась с иском в суд, где права родителей погибших участников СВО восстановлены - им назначена положенная мера социальной поддержки.

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