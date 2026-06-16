Жители ХМАО столкнулись с массовыми задержками рейсов на южные курорты

Югорчане не могут вовремя вылететь на любимые курорты Фото: Максим ПЕСКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые решили отдохнуть в Краснодарском крае, часами ожидают вылетов в аэропортах Нижневартовска и Сургута из-за сбоев в расписании. Несколько авиакомпаний не могут вовремя доставить туристов в Сочи и Краснодар и совершить обратные полеты с юга в Югру. Авиаперевозчики вынуждены корректировать расписание из-за ограничений в крупнейших аэропортах страны, введенных для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает «Транспортный цех/Югра».

Серьезная задержка произошла в Нижневартовске на рейс Сочи - Нижневартовск авиакомпании Nordwind Airlines. Борт должен был прибыть 16 июня в 05:50. В итоге его ждут в столице Самотлора только в 14 часов. По этой причине сдвинулся и обратный вылет в Сочи. Изначально самолет Нижневартовск – Сочи должен был вылететь в 06:50, но теперь вылет ожидается в 15:10. Представители авиакомпании пока что организовали выдачу прохладительных напитков пассажирам.

В аэропорту Сургута задерживается прибытие сразу двух рейсов авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи. Первый борт должен был приземлиться еще в 04:25. Сейчас его ждут только в 12:28. Второй рейс, запланированный на 06:00, сядет в Сургуте в 15:05.

Вылет рейса «ЮТэйр» из Сургута в Краснодар перенесен с 12:30 на 16:00. По этой причине задержится и обратный рейс из Краснодара в Сургут.

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