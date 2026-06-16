В Нягани хозяин разбитой подростками машины взыскал с родителей весь нанесенный ущерб

Фото: Суды Югры

В августе 2023 года трое подростков пробрались на территорию Станции Техобслуживания в Нягани, где обнаружили автомобиль. Хулиганье разбили в машине боковые, лобовое и заднее стекла, задние фары, зеркала заднего вида и помяли весь кузов, а местами наделали в нем дыр. Владелец автомобиля был в шоке, когда увидел, во что превратилась его машина. Он написал заявление в полицию, но уголовному делу хода не дали, ведь малолетним преступникам нет и 14 лет. Тогда мужчина обратился в суд. Эксперты оценили урон на 336 593,06 рублей.

По данным «Судов Югры», исходя из представленных доказательств, суд удовлетворил исковые требования автовладельца и взыскал солидарно с родителей детей причинённый ущерб в размере 336 593 рублей.

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