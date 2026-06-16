В Югорске прощаются с погибшим на СВО Александром Долгополовым

Фото: ЧП югорск

Еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Прощание с жителем Югорска Александром Николаевичем Долгополовым пройдет сегодня, 16 июня.

- 20 мая при выполнении боевого задания в зоне СВО погиб наш земляк Долгополов Александр Николаевич. Прощание с Долгополовым Александром Николаевичем состоится сегодня 16 июня с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале «Милосердие», – сообщили близкие бойца в тг-канале «ЧП Югорск».

Захоронят Александра сегодня же с воинскими почестями на местном кладбище.

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