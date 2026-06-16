Житель Лангепаса из мести поджог дверь квартиры должника

Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В середине мая в дежурную часть отдела полиции города Лангепаса обратился 36 летний местный житель, который заявил о попытке поджога его квартиры в многоквартирном доме по улице Ленина. Злоумышленника быстро вычислили. Им оказался знакомый заявителя.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, оперативники выяснили, что 30-летний мужчина принес с собой канистру с бензином в подъезд многоквартирника и пытался поджечь одну из входных дверей. Мотивом преступления стала месть за денежный долг. В отношении пиромана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба».

Расследование уголовного дела продолжается. Поскольку преступление не было доведено до конца, злоумышленнику максимум грозит до 3 лет и 9 месяцев лишения свободы.

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