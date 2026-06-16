В югорском поселке Пионерский завершают уникальный спорткомплекс для боксеров

В городском поселении Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры специалисты завершают строительство уникального быстровозводимого спорткомплекса для секции бокса.
По данным Стройкомплекса, данный спорткомплекс - это первый опыт в России, когда в условиях Крайнего Севера специализированный центр бокса с рингом, раздевалками и тренерскими полностью собирают из готовых модульных блоков. Конструкция сочетает легкие металлоконструкции с усиленным утеплением, рассчитанным на югорские морозы.
В настоящее время подрядчик начал благоустройство территории: устанавливает ограждение, бордюры, укладывает асфальт и планирует озеленение. Все работы идут по графику. Сдача объекта запланирована на конец июня текущего года.
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