В югорском поселке Пионерский завершают уникальный спорткомплекс для боксеров

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В городском поселении Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры специалисты завершают строительство уникального быстровозводимого спорткомплекса для секции бокса.

По данным Стройкомплекса, данный спорткомплекс - это первый опыт в России, когда в условиях Крайнего Севера специализированный центр бокса с рингом, раздевалками и тренерскими полностью собирают из готовых модульных блоков. Конструкция сочетает легкие металлоконструкции с усиленным утеплением, рассчитанным на югорские морозы.

В настоящее время подрядчик начал благоустройство территории: устанавливает ограждение, бордюры, укладывает асфальт и планирует озеленение. Все работы идут по графику. Сдача объекта запланирована на конец июня текущего года.

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