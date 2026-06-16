В Мегионе простятся с погибшим на СВО Артёмом Солодковым с позывным «Акула»

Фото: Типичный Мегион

Почти год назад в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Мегиона Артём Юрьевич Солодков в с позывным «Акула». Тело бойца доставят в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на текущей неделе и сразу захоронят.

- 15.08.2025 года, в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО, героически погиб Солодков Артем Юрьевич, позывной «Акула», – говорится в сообщении близких в тг-канале «Типичный Мегион».

Прощание с Артёмом состоится 18 июня с 12:30 до 13:00 в новом ритуальном зале на территории больничного комплекса. Отпевание состоится в часовне при кладбище в 13:30.

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