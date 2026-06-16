С начала года в Югре родились 2766 малышей, из которых 33 двойни

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

Президент Центра охраны материнства и детства Сургута Лариса Белоцерковцева поделилась счастливой статистикой рождений за 5 месяцев 2026 года. С начала года в Центре появились на свет 2766 малышей: 1413 мальчиков; 1353 девочки. Среди них - 33 двойни.

- Особая гордость нашего Центра — 106 малышей, которые появились на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), – рассказала в соцсетях Лариса Белоцерковцева.

В мае специалисты Центра помогли появиться на свет 585 малышам: 315 мальчикам и 270 девочкам, в том числе 7 двойням. В День России и День Сургута в 10 семьях родились 5 мальчиков и 5 девочек.

- Первой «праздничной» новорожденной в 03:10 утра стала очаровательная девочка (весом 3630 граммов и ростом 53 см). А завершил праздничный день настоящий богатырь! В 22:50 родился мальчик весом 4200 граммов и ростом 56 см. Сразу 7 семей в этот праздничный день стали многодетными! Наша коллега - медицинский работник Сургутской городской клинической поликлиники №4 Наталья Вячеславовна Синельникова - пополнила эту счастливую статистику. 12 июня в 12:25 она родила своего третьего ребенка - дочку весом 3650 граммов, – добавила она.

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