Пять выпускников из Нижневартовска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: соцсети Дмитрия Кощенко

Многие экзамены уже позади и определены первые стобалльники в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В Нижневартовске сразу пять человек выполнили задания на 100 баллов. Имена отличников назвал глава города Дмитрий Кощенко.

Фото: соцсети Дмитрия Кощенко

Наивысший балл по литературе получила выпускница школы №29 Анастасия Кошкарова. Ее педагог-наставник учитель русского языка и литературы Ирина Шарифьяновна Аглюлина.

Фото: соцсети Дмитрия Кощенко

Еще четыре выпускника получили максимальные результаты по химии. Ими стали

выпускники лицея София Палкина и Всеволод Чупанов. Их педагог-наставник – учитель химии Алсу Киньябаевна Шакирова. Выпускница гимназии №1 Айсу Гусейнова и ее педагог-наставник – учитель химии Светлана Александровна Епифанова. Выпускник лицея №2 Артур Миннуллин и педагог-наставник - учитель биологи и и химии Алла Вячеславовна Хисамова.

Фото: соцсети Дмитрия Кощенко

- Поздравляю ребят, их педагогов и родителей с блестящими результатами! Желаю дальнейших побед и уверенного движения к намеченным целям, – поздравил ребят Дмитрий Кощенко.

Фото: соцсети Дмитрия Кощенко

Добавим, что выпускники в Тюменской области, которые сдают экзамены на 100 баллов получают по 100 тысяч рублей за каждый сданный на высший балл предмет

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