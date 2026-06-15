Прокуратура Нягани проверит управляющую компанию дома, где обрушилось крыльцо

Фото: Нягань! Что произошло?

В Нягани жители деревянного двухэтажного многоквартирного дома на улице Речной пожаловались на разрушенное крыльцо и подтопление территории. Долгое время управляющая компания игнорировала просьбы жильцов. В итоге – лестница дома полностью сгнила и превратилась в труху и обрушилась. От конструкции остались только металлические перила, которые так и валяются рядом с домом.

Няганцы призывают управляшку принять срочные меры, ведь вход в дом стал небезопасным. Войти с улицы в дом невозможно малым детям и пожилым людям. Данной вопиющей ситуацией заинтересовалась прокуратура города. Она организовала проверку в отношении обслуживающей организации.

- Ведомство даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение законов в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, – заявили в прокуратуре ХМАО-Югры.

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