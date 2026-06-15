В Сургуте за распространение наркотиков иностранца упекли в тюрьму на 14 лет

Фото: Суды Югры

Сургутский районный суд приговорил иностранца к 14 годам колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в крупном наркосбыте с использованием сети «Интернет».

По данным «Судов Югры», мигрант оборудовал на территории Сургутского района 71 тайник-«закладку» с наркотиками. Запрещенку позже должны били сбыт наркозависимым югорчанам, однако эта гадость не успела попасть в руки больных людей. Полиция обнаружила закладки и самого наркосбытчика. При досмотре у мужчины был изъят мобильный телефон, в памяти которого обнаружены фотографии с точными географическими координатами каждого оборудованного им тайника. Снимки являлись «картой закладок». На суде мигрант пытался юлить и выдвигал разные версии происхождения улик, чтобы избежать наказания.

Приговором суда мигранту назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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