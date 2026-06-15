Мальчик из Мегиона получит 100 тысяч рублей после нападения бродячей собаки

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Еще в сентябре 2025 года в Мегионе на мальчика напала бродячая собака. Она искусала ребенка и сильно ее напугала. Спустя некоторое время мать ребенка обратилась в прокуратуру для защиты прав сынишки.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что действительно осенью прошлого года мальчик получил телесные повреждения, испытал боль и испуг. Тогда прокуратур направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил и взыскал с администрации города компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

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