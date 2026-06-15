Три новых арт-объекта появились на улицах Сургута

Скрин с видео администрации города Сургута

Новые арт-объекты появились на улицах Университетская, места возле Центральной площади и около ЖК «За Ручьём», и Энгельса в Сургуте. Это знакомая всем с детства россиянам матрёшка, ложка и балалайка. Все они расписаны в узнаваемом стиле русской народной росписи – хохломы.

Кроме того, в администрации Сургута рассказали, что у города теперь появился собственный фирменный стиль. Логотип Сургута исполнен в графическом стиле и читается как динамичный поток - движение нефти, течение воды и энергии северного города. Цветовая палитра создана на основе природного, культурного и эмоционального восприятия города. В основном, это зелёный и бордовый, а также синий, молочный и графитовый цвета.

Маскот - это чёрно-бурый лис, который имеет чёрный окрас шерсти и белый кончик хвоста. Он является хранителем территории и её ценностей. Паттерны объединяют природу, город и историю. Вместе они образуют визуальный код территории.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.