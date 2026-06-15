Вартовчанка прописала в доме 5 россиян и стала уголовницей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница сельского поселения Вата Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по доброте душевной прописала в своем доме 5 граждан России. Женщина оштрафована на 100 тысяч рублей за свою человечность.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, жительница поселения Вата признана виновной в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении. Было установлено, что в октябре 2024 года она прописала у себя в доме 5 россиян. При этом люди жили совсем в другом месте.

Суд назначил югорчанке наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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