Мост через Аган под Радужным закроют на две недели

Фото: тг-канал Транспортный цех/Югра

Жителям Радужного и водителям, которые транзитом проезжают мимо города, придется изменить маршрут. С 25 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение по мосту через реку Аган на объездной дороге. Причиной тому – «Северавтодор» начнет ремонт моста.

Депдорхоз Югры просит водителей относиться с пониманием и следить за указателями, которые установит подрядчик на подъездах к мосту. Объехать мост можно будет по другим направлениям. Информация об этом также размещена на указателях.

Добавим, что с 15 июня по 28 июня мост имени Валентина Солохина через реку Обь под Сургутом каждую ночь с часу до четырех утра будет закрыт для проезда любого вида транспорта. Проехать можно через новый построенный мост под названием «Звезда Оби».

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