Фото: правительство Югры

Ко Дню Российского театрального общества в Ханты-Мансийске появится Театральная аллея. 11 саженцев сибирской липы будут высажены возле КТЦ «Югра-Классик». По данным правительства Югры, подобные аллеи появились уже в 11 городах страны - теперь пришла очередь окружной столицы ХМАО.

- День Российского театрального общества учрежден в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Его история началась 16 июня 1876 года, когда был утвержден устав Общества взаимного вспоможения русских артистов, – сообщает правительство Югры.

Липы будут высаживать представители Ханты-Мансийского регионального отделения Союза театральных деятелей России, руководители и сотрудники театров Югры, ветераны отрасли и волонтеры культуры «Движения первых».

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