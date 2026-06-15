Треть всех проверенных в ХМАО клещей оказалась заражена энцефалитом и боррелиозом

33,7% кровососов заражены возбудителем клещевого боррелиоза Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора ХМАО-Югры поделилась статистикой по ситуации с клещами. За прошлую неделю жертвами кровососов стали еще 3 249 жителей региона. На вирусофорность было исследовано 934 экземпляра клещей. По данным специалистов, 33,7% кровососов заражены возбудителем клещевого боррелиоза, в 11-ти клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита, еще 54 клеща заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

В ведомстве напомнили, что в нынешнем сезоне первые случаи присасывания клещей зарегистрированы 25 марта. Чаще всего клещи нападают на жителей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Нягани, Сургута, Октябрьском и Кондинском районах. На 11 июня акарицидные обработки проводились в 20 муниципалитетах Югры на территории 4 476,8 га.

Добавим, что наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Река Обь затопила более 100 дачных участков в ХМАО

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.