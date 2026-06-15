В Нижневартовске полицейские проверили более 500 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства

Фото: Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции Нижневартовска устроили массовые облавы на иностранцев на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. Стражи порядка посетили стройки, торговые предприятия, промышленные зоны, жилой сектор и прочие места, где часто бывают мигранты.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, было проверено более 500 иностранцев, которые работают в Югре по трудовому патенту или трудовому договору. По итогам рейдов принято 87 решений об административном выдворении за пределы РФ, из которых 75 - принудительное выдворение с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан при полиции Сургута.

Кроме того, выявлены нарушения в сфере трудовых отношений и факты незаконного привлечения к труду иностранных граждан у семи предпринимателей. Общая сумма штрафных санкций по итогам проверок составила почти 500 тысяч рублей.

В рамках проверок возбуждено 11 уголовных дел за организацию незаконной миграции. Так, ранее судимая 28-летняя вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела. Она организовала незаконное пребывание мигранта. За вознаграждение в размере 2 тысяч рублей женщина заключила с ним фиктивный трудовой договор на оказание услуг разнорабочего.

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