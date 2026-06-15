Вдрызг пьяный чуваш на «Гранте» попытался дать взятку автоинспектору в Нягани

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции города Нягани патрулировали улицы, когда заметили «Ладу Гранту», которая при повороте налево с улицы Вокзальной не просигналила поворотниками.

Стражи порядка решили задержать автомобиль. За рулем оказался вдрызг пьяный 33-летний водитель из города Чебоксары Чувашской республики. Из салона авто ударил аромат спирта.

Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на месте, но он отказался. Тогда его доставили в наркологическое отделение. Выяснилось, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя составила 1,04 мг/л. Во время составления протокола и при прохождении медпроцедуры чуваш предлагал сотрудникам полиции взятку от 50 000 до 150 000 рублей. Взамен он просил не привлекать его к ответственности. Правоохранители пресекли попытку подкупа.

В УМВД по ХМАО-Югре добавили, что по данному факту в отношении пьяного водителя возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 12 ДТП, в которых 14 человек получили травмы. Задержано 64 нетрезвых водителя.

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