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НовостиОбщество15 июня 2026 6:40

«Уральские авиалинии» запустят разовый рейс из Нижневартовска в Москву в два раза дешевле обычного

Из Нижневартовска в Москву разово запустят авиарейс в два раза дешевле обычного
Нина БАРИНОВА
Фото: скрин с сайта авиакомпании

Фото: скрин с сайта авиакомпании

У жителей Нижневартовска появилась возможность улететь в Москву и обратно с огромной скидкой. Из-за производственной необходимости авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает разовый прямой рейс в столицу России. Об этом сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

В основном в данном направлении свои услуги по перевозке предоставляет очень недешевый «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» на 17 июня предлагают билет до столицы в эконом-классе от 10 600 рублей. Обратно борт полетит 19 июня и стоимость перелета начинается от 9500 рублей.

Отмечается, что количество мест на эти два рейса ограничено.

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