Мост Солохина через Обь под Сургутом начали перекрывать по ночам для движения

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Югры напоминает автомобилистам, что с 15 июня начали перекрывать для движения транспорта мост имени Валентина Солохина через реку Обь под Сургутом. Ограничения будут действовать каждую ночь по 28 июня.

- На мосту через реку Обь в районе города Сургута имени Солохина Валентина Фёдоровича, расположенного на автомобильной дороге г.Нефтеюганск – г.Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста. В этой связи ежесуточно с 01:00 до 04:00 с 15 по 28 июня будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту, – говорится в сообщении Управления.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании проезда по мосту и автомобильной дороге по маршруту Нефтеюганск – Сургут и искать другие пути объезда.

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