В Ханты-Мансийске прощаются с погибшим на СВО Кириллом Приходько

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Сегодня, 15 июня, в Ханты-Мансийске прощаются с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Кириллом Сергеевичем Приходько.

- С глубокой скорбью сообщаем, что Входе специальной военной операции

Героически погиб Приходько Кирилл Сергеевич 22.07.1989 г.р. Кирилл был отзывчивым веселым добрым человек, любящим братом. Он всегда в наших сердцах и памяти, – сообщают родные бойца в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Кириллом состоится в траурном зале ОКБ с 10:30 до 11:45 часов. Отпевание пройдет на Восточном Кладбище в 12:00 часов. Захоронят бойца на восточном кладбище в 13:00 часов.

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