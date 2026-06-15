На озере Таежное в Мегионе обнаружено тело мужчины

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Управление МЧС России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре поделилось статистикой происшествий на водных объектах за минувшие сутки. К сожалению, без трагедий не обошлось. Был спасен один человек и один погиб

В Мегионе на озере Таёжное было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этот же день в Ханты-Мансийске в микрорайоне Восточный на протоке Горная, в месте, где запрещено купаться, очевидцы спасли тонувшего мужчину. Он был без сознания. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала ему помощь: привела в чувство и, госпитализировала.

Спасатели настоятельно рекомендуют югорчанам купаться только в разрешенных местах. Таковых в ХМАО-Югре на сегодня шесть. Два расположены в Нижневартовском районе, по одному в Лангепасе, в Нижневартовске, в Белоярском районе и Советском районах.

В Сургуте, по информации на 5 июня, нет разрешённых мест для купания.

Напомним, что за купание в запрещённых местах предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 2000 рублей. Рейды на водных объектах проводятся ежедневно.

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