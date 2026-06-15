В Ханты-Мансийском районе прощаются с погибшим на СВО Евгением Симочко

Фото: тг-канал Типичный Ханты-Мансийск

Сегодня, 15 июня, в Ханты-Мансийском районе прощаются с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Евгением Николаевичем Симочко.

- С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Симочко Евгений Николаевич, 19.07.1993 г.р... Будем благодарны каждому, кто сможет разделить с нами скорбь и вспомнить Евгения добрым словом. Вечная память герою, вечный покой, – сообщают родные погибшего в тг-канале «Тичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Евгением и поминальный обед состоится в Доме культуры села Троица Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.